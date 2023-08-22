Мир 22 августа 2023, 14:20 Обвал курса тенге на фоне падения рубля назвали одним из крупнейших в мире Bloomberg: ослабление рубля спровоцировало девальвацию тенге в Казахстане Unsplash

Читать 360tv в

Казахстанский тенге обвалился вслед за снижением рубля на прошлой неделе. Это стало одним из крупнейших падений валют в мире. Материал об этом опубликовало агентство Bloomberg.

По данным издания, тенге за прошедшие семь дней подешевел сильнее, чем любая другая валюта. Хуже ситуация складывается только с аргентинским песо.

Реклама

Доллар на прошлой неделе подорожал до своего локального максимума. Биржевой курс американской валюты на открытии Мосбиржи 14 августа превышал 101 рубль. За евро в тот же день давали 111,42 рубля.

Российская валюта немного оправилась после того, как Центробанк 15 августа внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Правительство и бизнес обсуждают возможность сделать продажу экспортной выручки обязательной.

Курса тенге продолжал падать к доллару до 18 августа, отметило агентство. Курс доллара на максимуме в прошлый четверг поднимался до 467,11 тенге. Казахстанская валюта за несколько дней потеряла 4,7% по сравнению с уровнем закрытия неделей ранее.