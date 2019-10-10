«Обувь Иисуса» со святой водой раскупили в США за минуты — фото
Кроссовки маркированы товарным знаком Nike, но на самом деле компания к этому дизайнерскому эксперименту никакого отношения не имеет. Создателями является фирма MSCHF из нью-йоркского Бруклина.
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На сайте компании можно рассмотреть фотографии с кроссовками. На снимках видно, что воздушная подушка в платформе наполнена водой, которую дизайнеры взяли из реки Иордан и освятили у священника. Сбоку можно увидеть аббревиатуру главы и стиха Евангелия от Матфея, где рассказано, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красные, с намеком на обувь Папы Римского. На коробке, в которой продавались кроссовки, изображен ангел.
«Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия», — рассказал коммерческий директор MSCHF Дэниел Гринберг.
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Всего было выпущено 20 пар, сообщил телеканал Fox News. По словам создателей, все экземпляры раскупили буквально за считаные минуты, несмотря на их цену — три тысячи долларов за пару.
Вторую партию дизайнеры пока не планируют выпускать, в то же время они не исключили, что в будущем их планы изменятся.