Обугленный труп женщины нашли в Сиднее

На окраине Сиднея обнаружили обугленное тело 33-летней женщины, которая пропала более полугода назад. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, погибшей оказалась студентка селективной школы Sydney Girls High. Отмечается, что у нее не было проблем с учебой и она была на хорошем счету. Ее труп нашли двое собачников, которые случайно забрели на окраину города. Кроме того, неподалеку от тела был обнаружен выгоревший Mercedes Benz. Правоохранители поймали подозреваемых в убийстве.