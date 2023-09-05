Мир 05 сентября 2023, 13:26 Обученная в Германия бригада ВСУ понесла большие потери в боях — СМИ The Times: обученная в Германии элитная 47-я бригада ВСУ потеряла много солдат РИА «Новости»

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Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ теряет своих бойцов в зоне СВО, несмотря на прохождение обучения в ФРГ. Об этом написала британская газета The Times.

Еще до начала контрнаступления украинской армии западные СМИ хвалили 47-ю бригаду из-за ее обучения в ФРГ и оснащения боевыми машинами пехоты Bradley американского производства и танками Leopard из Германии.

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Газета заявила, что бригада с начала контрнаступления 4 июня потеряла множество солдат. Речь идет о четырехзначных числах.

Автор статьи считает, что причиной этому стали отсутствие инженерной техники для разминирования и неимение поддержки с воздуха. Бронетехника ВСУ на минных полях часто оказывалась обездвиженной и попадала под артиллерийский обстрел.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что противник понес колоссальные потери. По его словам, с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины лишились свыше 66 тысяч своих военных.