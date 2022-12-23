Мир 23 декабря 2022, 12:22 Обучение украинцев работе с ЗРК Patriot затянется на месяцы Отставной офицер ВС США Иствуд: в части поставок оружия время работает против Зеленского РИА «Новости»

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В вопросе поставок вооружения время играет против киевского режима. На обучение украинских солдат работе с зенитным ракетным комплексом Patriot уйдут месяцы, которых нет. Офицер армии США в отставке Брент Иствуд предупредил об этом в статье для 19FortyFive.

Он заявил, что в «рождественский список подарков» Украине вошли боеприпасы для гаубиц, реактивные снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, истребители F-16, передовые зенитные ракетные системы NASAMS, дроны и артиллерийские орудия. Однако чем сложнее система, тем больше времени потребуется для того, чтобы вывести ее на поле боя.

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«Одна вещь, которая работает против президента Украины Владимира Зеленского, — это время», — сказал Иствуд.

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В качестве примера он привел ЗРК Patriot, поставку которой США уже одобрили. Офицеры Вооруженных сил Украины поедут на несколько месяцев в Германию, чтобы научиться работать с ней. Так же произойдет в случае с истребителями F-16 и ЗРК NASAMS — от поставки до использования пройдет много времени.

Брент Иствуд заявил, что это не единственная проблема. США могут сократить военную помощь Украине из-за того, что конфликт длится долго, а деньги заканчиваются.

Американцы уже потратили или пообещали украинцам не менее 100 миллиардов долларов, некоторые республиканцы возмутились и потребовали провести аудит. Военный сказал, что на восстановление Украины после конфликта может понадобиться до триллиона долларов, и это еще одна возможность для злоупотреблений и растраты.

Кроме того, сама американская армия стала нуждаться в вооружении. Аналитический центр CSIS подсчитал, что США в случае обострения ситуации в Восточной Азии не хватит пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, зенитных ракет Stinger, гаубиц M-777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов.