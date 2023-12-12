12 декабря 2023, 07:19
Обучение солдат ВСУ перед контрнаступлением признали безуспешным
NYT: обучение бойцов ВСУ инструкторами из США оказалось безуспешным
Обучение солдат ВСУ американскими инструкторами перед контрнаступлением оказалось безуспешным, а российская оборона — куда более прочной, чем ожидали на Западе. Об этом написала The New York Times со ссылкой на источники на Украине и в США.
Отмечается, что контрнаступление строилось на принципе «переделывания армии Украины на манер американской». Однако в итоге ВСУ лишь понесли значительные потери.
«Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», — отметили авторы материала.
Солдаты тренировались преодолевать гораздо менее плотную оборону, чем в итоге пришлось, подытожили журналисты.
Однако США не сдаются и планируют привлечь своих военных консультантов к подготовке новой стратегии боевых действий для ВСУ на следующий год. СМИ, ссылаясь на источники, написали, что Соединенные Штаты направят в Киев «трехзвездочного генерала», который проведет много времени на местах. Новый план боевых действий собираются отработать в ходе военных учений на западе Германии в январе.
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