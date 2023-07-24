Мир 24 июля 2023, 10:02 Обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе и займет полгода — Резников Министр обороны Украины Резников: обучение пилотов полетам на F-16 стартует в августе РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины смогут применить американские истребители F-16 не раньше начала 2024 года. Обучение пилотов начнут в августе и оно продлится полгода, сообщил CNN министр обороны Алексей Резников.

«Обучение займет минимум шесть месяцев», — сказал он.

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Украинские пилоты пройдут подготовку, по словам министра, в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Польше и Великобритании, но окончательный список стран еще не утвердили. Курс начнется в августе. Алексей Резников заявил, что по оптимистичным прогнозам войска смогут задействовать истребители F-16 к весне 2024 года.

Министр подтвердил, что для использования американской авиации Украине потребуется дополнительная инфраструктура. Кроме того, придется провести интенсивные занятия для технических специалистов, которые займутся обслуживанием техники.

Киевский режим получит истребители F-16 до конца 2023 года. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби предупредил, что ни они, ни другая авиатехника не изменит обстановку на поле боя.