Мир 04 июля 2023, 21:39 Обучавший боевиков ВСУ управлению дронами военный из Литвы умер на Украине Delfi: член Иностранного легиона Украины из Литвы умер в больнице Киева РИА «Новости»

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Участник Иностранного легиона Украины из Литвы Валерий Полковников скончался в одной из больниц Киева. Об этом литовское издание Delfi сообщило в Telegram-канале.

МИД Литвы подтвердил смерть Полковникова. По словам посла Литвы на Украине Вальдемараса Сарапинаса, Полковников участвовал в боевых действиях на Украине. Он добавил, что по просьбе родственников информацию о гибели военнослужащего обнародовать не будут.

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Полковников с позывным Хан приехал на Украину в октябре 2022 года, чтобы обучать солдат ВСУ сбивать дроны. В январе 2023 он уехал в Соединенные Штаты, а в июне вернулся обратно. По данным Telegram-канала TrackANaziMerc, Полковников участвовал в боевых действиях под Артемовском, где попал под артобстрел.

Ранее стало известно о гибели ветерана пехоты США Яна Фрэнка Торторичи в Краматорске. Он прибыл на Украину 15 месяцев назад и находился в зоне СВО в составе интернационального легиона.