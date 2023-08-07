07 августа 2023, 11:19
Обучавшиеся в Великобритании солдаты ВСУ отказались выходить на передовую
Пленный украинец Романюк: обучавшиеся в Великобритании солдаты ВСУ отказываются сражаться
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в Великобритании, отказываются активно участвовать в контрнаступлении. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный украинский солдат Юрий Романюк.
Он сказал, что сослуживцы называли учившихся у иностранцев бойцов «британцами», хотя на самом деле их призвали из Одесской области. Романюк встретился с ними в посадке перед наступлением на село Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
Реклама
По словам пленного, однажды им пришлось эвакуировать раненых. От «британцев» пошли три человека. Хотя был не штурм и не оборона, после этого случая обучавшиеся в Великобритании солдаты отказались идти на передовую и сражаться.
«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: „Нет, мы не пойдем“», — сообщил пленный украинец.
Он добавил, что у «британцев» форма и подготовка лучше, чем у обычных мобилизованных. Иностранцы готовили их по западным стандартам, а рядовых украинцев учат стрелять на палках или в лучшем случае на ружьях для лазертага, отметил Романюк.
Ранее замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи признал, что ведомство участвовало в разработке плана контрнаступления ВСУ. По словам заместителя министра, американцы тоже выполняли эту работу.
Великобритания
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама