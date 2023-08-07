Мир 07 августа 2023, 11:19 Обучавшиеся в Великобритании солдаты ВСУ отказались выходить на передовую Пленный украинец Романюк: обучавшиеся в Великобритании солдаты ВСУ отказываются сражаться РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в Великобритании, отказываются активно участвовать в контрнаступлении. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный украинский солдат Юрий Романюк.

Он сказал, что сослуживцы называли учившихся у иностранцев бойцов «британцами», хотя на самом деле их призвали из Одесской области. Романюк встретился с ними в посадке перед наступлением на село Старомайорское в Донецкой Народной Республике.

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По словам пленного, однажды им пришлось эвакуировать раненых. От «британцев» пошли три человека. Хотя был не штурм и не оборона, после этого случая обучавшиеся в Великобритании солдаты отказались идти на передовую и сражаться.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: „Нет, мы не пойдем“», — сообщил пленный украинец.

Он добавил, что у «британцев» форма и подготовка лучше, чем у обычных мобилизованных. Иностранцы готовили их по западным стандартам, а рядовых украинцев учат стрелять на палках или в лучшем случае на ружьях для лазертага, отметил Романюк.

Ранее замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи признал, что ведомство участвовало в разработке плана контрнаступления ВСУ. По словам заместителя министра, американцы тоже выполняли эту работу.