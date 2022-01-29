Обучать ворон подбирать мусор и окурки начали в Швеции

Оригинальным способом задействовать ворон, которые считаются достаточно умными птицами, решили в Швеции. Компания из этой страны Corvid Cleaning занялась обучением этих птиц навыку сбора окурков и мелкого мусора. Чтобы заинтересовать пернатых, им дадут возможность обменивать находки на еду.

Такое сообщение распространило агентство ТТ. Сначала птицам придется пройти пошаговый курс, чтобы научиться правильно собирать мусор и складывать его в специальные автоматы. Именно они и будут выдавать воронам еду взамен помощи людям.

«Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — сказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

Сначала ворон будут задействовать в уборке улиц Седертелье — это пригород Стокгольма. По предварительным данным, с их помощью можно будет значительно сократить затраты на уборку улиц. Если пилотный проект окажется эффективным, то такая практика может быть применена и в остальных городах страны.