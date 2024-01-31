Мир 31 января 2024, 13:08 Обсуждение транзита российского газа через Украину опровергли Новак: Россия не вела переговоры о транзите газа ни с Украиной, ни с ЕС РИА «Новости»

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Россия не обсуждала продление контракта на транзит газа через Украину ни с одной из заинтересованных сторон. Вице-премьер Александр Новак заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной», — сказал он.

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Александр Новак уточнил, что со странами Европы продление поставок в 2025 году по прежним маршрутам тоже не обговаривали. Ранее он заявлял, что Россия готова продолжить экспорт газа, в том числе другим путем.

Контракт на транзит российского топлива истечет в 2024 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что его смогут продлить, но украинский кабмин опроверг эту информацию.

Агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз начал искать альтернативу и рассмотрел возможность задействовать «Турецкий поток».