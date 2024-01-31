31 января 2024, 13:08
Обсуждение транзита российского газа через Украину опровергли
Новак: Россия не вела переговоры о транзите газа ни с Украиной, ни с ЕС
Россия не обсуждала продление контракта на транзит газа через Украину ни с одной из заинтересованных сторон. Вице-премьер Александр Новак заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».
«На текущий момент у нас нет по этому поводу переговоров с Украиной», — сказал он.
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Александр Новак уточнил, что со странами Европы продление поставок в 2025 году по прежним маршрутам тоже не обговаривали. Ранее он заявлял, что Россия готова продолжить экспорт газа, в том числе другим путем.
Контракт на транзит российского топлива истечет в 2024 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что его смогут продлить, но украинский кабмин опроверг эту информацию.
Агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз начал искать альтернативу и рассмотрел возможность задействовать «Турецкий поток».
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