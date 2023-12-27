Мир 27 декабря 2023, 11:52 Обсуждение транзита газа в Европу без согласования с Россией назвали бессмысленным Посол Любинский: обсуждать без России транзит газа в Европу бессмысленно РИА «Новости»

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Обсуждать новые схемы поставок газа в Европу без согласования с Россией бессмысленно. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Так он прокомментировал идею Украины о транзите газа из России без заключения контракта. По словам дипломата, заявления украинских чиновников не заслуживают внимания, они не впервые «кормят западников обещаниями» в обмен на «пряники».

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«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подытожил Любинский.

Ранее Украина решила не продлевать соглашение о транзите российского газа по своей территории, которое истекает в 2024 году. В стране заявили, что до сих пор не расторгли контракт только ради европейских партнеров. Тем временем СМИ спрогнозировали повышение цен для европейских потребителей из-за украинского решения.

Россия сильно сократила поставку нефтепродуктов и нефти в Европу. Если раньше она отправляла около 40-45% этих ресурсов, то в 2023 году — не более 4-5%.