Мир 14 января 2023, 23:30 Обсуждение «мирных инициатив» с Украиной назвали невозможным из-за нелепых схем Российский дипломат Полянский: невозможно обсуждать «мирные инициативы» Украины РИА «Новости»

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Продвигаемые представителями Украины «мирные инициативы» предполагают поражение и осуждение России. Обсуждать эти идеи невозможно. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире канала RT.

«Украинцы продвигают схемы, которые предполагают, что Россия потерпит поражение и будет осуждена. Это невозможно обсуждать», — сказал он.

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Дипломат отметил, что на данный момент Россия не видит реальных условий для переговоров с учетом сложившейся ситуации. Он напомнил, что российская сторона не ставила перед собой цели уничтожить или русифицировать Украину, как это представляет Запад.

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При помощи спецоперации страна пытается избавиться от угроз, исходящих от Украины. Целью СВО также назвали прекращение обстрелов Донбасса, которые продолжались на протяжении восьми лет. Полянский добавил, что ставки очень высоки, поэтому никто не знает, чем закончится ситуация для Украины.

Дипломат 12 января сообщил, что по инициативе России на следующей неделе пройдет заседание Совбеза ООН по Украине.