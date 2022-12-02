02 декабря 2022, 02:47
Обсуждение бюджета в парламенте Сенегала закончилось дракой
Драку членов парламента Сенегала во время обсуждения бюджета сняли на видео
Члены парламента Сенегала подрались во время очередного заседания по вопросам бюджета страны. Как рассказало издание Senego, во время этой драки пострадала политик Эми Ндиайе — на видео она в желтом платье. Ее коллега по парламенту, но противник по политическим взглядам Серин Мустафу Си ударил женщину ногой в живот.
Удар был настолько сильным, что оба — и нападавший, и пострадавшая — упали на пол. Ндиайе увезли в больницу с плохим самочувствием.
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«Этот поступок не должен остаться безнаказанным», — такое мнение выразили некоторые члены парламента.
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Депутат Амината Гуйе требует участников драки принести публичные извинения, иначе «у них больше не будет права выступать в Ассамблее». Гуйе также обратилась ко всем женщинам-депутат с просьбой проявить солидарность, несмотря на возможные политические разногласия.
Драки
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