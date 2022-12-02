Мир 02 декабря 2022, 02:47 Обсуждение бюджета в парламенте Сенегала закончилось дракой Драку членов парламента Сенегала во время обсуждения бюджета сняли на видео

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Члены парламента Сенегала подрались во время очередного заседания по вопросам бюджета страны. Как рассказало издание Senego, во время этой драки пострадала политик Эми Ндиайе — на видео она в желтом платье. Ее коллега по парламенту, но противник по политическим взглядам Серин Мустафу Си ударил женщину ногой в живот.

Удар был настолько сильным, что оба — и нападавший, и пострадавшая — упали на пол. Ндиайе увезли в больницу с плохим самочувствием.

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«Этот поступок не должен остаться безнаказанным», — такое мнение выразили некоторые члены парламента.

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Депутат Амината Гуйе требует участников драки принести публичные извинения, иначе «у них больше не будет права выступать в Ассамблее». Гуйе также обратилась ко всем женщинам-депутат с просьбой проявить солидарность, несмотря на возможные политические разногласия.