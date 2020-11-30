Москве нечего обсуждать с Вашингтоном по вопросу Крыма и взаимных санкций. Хотя обеим странам стоит плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений. Такого мнения придерживается замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что обмен санкциями — это неэффективная политика.

«Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма — но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями», — сказал он.

При этом Рябков отметил, при желании США могут сколько угодно наращивать ограничительные меры. Но «в какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет вникуда». Впрочем, сегодня вопрос Крыма уже не стоит на повестке, добавил замминистра.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией.

В ходе российско-американского форума «Диалог Форт-Росс» Сергей Рябков также отметил, что будущее «уравнение» по стратегической стабильности между Россией и США должно включать ядерные и неядерные вооружения. Это позволит установить стратегическую стабильность.

«Мы хотим, чтобы это уравнение включало в себя не только традиционные стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, но также все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи», — сказал Рябков.

Он также отметил, что Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности.