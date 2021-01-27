По словам Псаки, в Белом доме проведут обзор санкций, введенных администрацией Дональда Трампа. При этом США продолжат обсуждать этот проект с европейскими партнерами.

Последние санкции против «Северного потока — 2» США ввели 19 января — за день до окончания полномочий Трампа. Под ограничения попало судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец компания «КВТ-Рус».

В декабре прошлого года «Фортуна» проложила 2,6 километра магистрали в исключительной экономической зоне Германии. К концу января баржа вела укладку газопровода в территориальных водах Дании.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. С декабря 2019 по декабрь 2020 года работы были приостановлены — швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций США.