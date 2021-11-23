Деятельность американских биолабораторий обсудили в Бишкеке

В киргизской столице стартовала конференция «Биологические лаборатории США: угрозы Евразийскому пространству в Центральноазиатском регионе», в которой принимают участие специалисты из разных стран. Об этом сообщил «Ридус».

Участники мероприятия обсудят задачи и цели, которые преследуют американские бактериологические лаборатории, расположенные на территории Центральной Азии.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, что эти лаборатории имеют третий уровень защиты. По его словам, они построены на деньги Пентагона, и в их работе участвуют офицеры американской армии, а также центра медицины ВМС США.

«Руководит данными разработками Агентство по предотвращению угроз Департамента обороны США, которое отвечает за разработку и изучение оружия массового поражения — биологического, химического и ядерного», — добавил Мендкович.