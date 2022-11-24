Эксклюзив 24 ноября 2022, 23:21 Обстрелы Запорожской АЭС назвали «креативом КВНщиков» Вице-губернатор Севастополя Толмачев: Киев не понял опасности последствий обстрелов ЗАЭС РИА «Новости»

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Количество прилетов снарядов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции доходит до 15-20 в день. Понимания того, насколько опасно такое поведение, у действующих властей Украины нет. Об этом в интервью Аксинье Гурьяновой рассказал вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев.

Он пояснил, что сам ездил в Энергодар, чтобы помогать людям. Там он столкнулся с тем, что к регулярным обстрелам быстро привыкаешь.

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«Потом ты спать не можешь. Потому что странная тишина, если обстрела нет. Но люди там живут, ходят на работу, работают магазины», — отметил Толмачев.

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Вице-губернатор Севастополя отметил, что офис Зеленского поставил перед собой цель создать на территории Европы ядерную катастрофу, чтобы потом обвинить во всем Россию.

«Они ищут некий ходы. Это же КВНщики. Я сам в КВН играл. Они очень креативные, потому что понимают, что Россия их стратегически сильнее. Поэтому они придумывают такие фишки. А если взорвется АЭС — круто же будет, тогда все мировое сообщество ополчится на Россию, считают они. Им кажется это весело и прикольно», — пояснил Толмачев.

Он добавил, что непонимание опасности этой ситуации говорит о неадекватности украинского руководства. А теперь оно пытается выставить идиотами россиян, обвиняя их в том, что якобы они сами обстреливают Энергодар.

«Ну мы же не идиоты, чтобы по своему городу, где живут наши жители, стоят наши военные, долбить при помощи артиллерии, целясь в АЭС», — подчеркнул Толмачев.

Последний обстрел Запорожской атомной электростанции произошел на этой неделе. В ходе осмотра станции сотрудники Росатома обнаружили осколки снарядов с маркировкой на латинице. Всего по расположенным на станции объектам за последние четыре дня было более 20 попаданий.