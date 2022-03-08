Обстрелы в Донбассе продолжаются. В ДНР призвали отогнать отступающие ВСУ еще дальше

Обстрелы Донецкой и Луганской народных республик с начала февраля подверглись массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Ежедневное количество выпущенных снарядов составляло до полутора тысяч в день. Об этом «360» рассказала бывший представитель Министерства иностранных дел ДНР в Москве Дарья Митина.

Ситуацию с обстрелами, которая сложилась в республиках Донбасса до начала проведения специальной операции, она назвала экстраординарной даже для горячей фазы военных действий 2014−2015 годов.

«То есть свыше 300 прилетов в день — это считается ситуацией накануне горячей фазы войны. А здесь было до полутора тысяч», — отметила Митина.

Она добавила, что уходящие с линии соприкосновения украинские военные продолжают вести обстрелы населенных пунктов ДНР.

«Отступающая украинская армия не упускает случая напомнить о себе. Обстрелы ведутся достаточно интенсивно. Для того чтобы обстрелы прекратились, нужно отогнать их еще на несколько десятков километров», — подчеркнула Митина.

Вооруженные силы России ввели режим тишины для эвакуации мирных жителей Украины. Гуманитарные коридоры открыли в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе.

Выбраться удается не всем. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Народную милицию ДНР, украинские националисты снова начали блокировать эвакуацию жителей Мариуполя.

По данным Минобороны России, в рамках специальной операции по демилитаризации Украины Воздушно-космические войска за минувшие сутки уничтожили 158 военных объектов, девять складов с боеприпасами, четыре пункта управления и несколько зенитно-ракетных комплексов. Все удары наносятся только по военным объектам.