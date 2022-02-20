Обстрелы со стороны украинских военных зафиксировали по шести направлениям в ДНР

Украинские силовики обстреляли шесть населенных пунктов в самопровозглашенной ДНР, сообщило представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По Докучаевску было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и 20 гранат из АГС, указано в сообщении СЦКК ДНР. По населенному пункту Октябрь — три гранаты из СПГ, по Сосновскому — 16 мин калибром 120 миллиметров, по Александровке — четыре снаряда калибром 122 миллиметра, по Спартаку и Донецку по 12 мин калибром 120 миллиметров.

С вечера 18 февраля жителей ДНР и ЛНР эвакуируют в Россию. Беженцев принимают в Ростовской области. В то же время на территории соприкосновения с Украиной звучали взрывы, а ситуация обострилась.

Наблюдатели миссии ОБСЕ в пятницу, 18 февраля, сообщили, что за минувшие сутки в Луганской области произошло 975 нарушений режима прекращений огня, в том числе прогремели 860 взрывов. В Донецкой области — 591 нарушение прекращения огня.

Основные нарушения, по данным миссии. были зафиксированы в районе Станицы Луганской города Золотое. Это район линии соприкосновения украинских войск и сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.