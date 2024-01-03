Мир 03 января 2024, 16:23 Обстрелы Белгорода объяснили безнадежным положением Украины Сенатор Карасин: обстрелы Белгорода подтверждают безнадежное положение Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ лишь подтверждают, в каком безнадежном положении оказалась Украина. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Украинские военные, подчеркнул он, проявляют непредсказуемую жестокость в отношении мирных жителей. Обстрелы вызывают понятную злость и желание прекратить «это безобразие». Но россияне не опускают руки и доказывают адекватным ответом, что сильнее, заметил Карасин.

Реклама

Сенатор напомнил, что удары по гражданским объектам — это дорога в никуда. Он выразил уверенность в том, что Россия победит.

«Жалко людей, которые вынуждены подчиняться этому преступному террористическому режиму», — добавил политик.

Карасин заметил, что будущее украинцев не вызывает особого оптимизма.

ВСУ с конца декабря усилили обстрелы Белгорода. На Украине сделали ставку на то, что на этом фоне западные страны увеличат помощь стране, но результат может оказаться противоположным. Опасаясь расширения конфликта, Запад будет настаивать на мирном соглашении.