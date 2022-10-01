Обстрел ВСУ повредил здания детского сада и школы в Старомихайловке | 360°

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Обстрел ВСУ повредил здания детского сада и школы в Старомихайловке

Мэр Донецка рассказал о разрушениях в Старомихайловке после обстрела ВСУ

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды повредили здания детского сада и школы в поселке Старомихайловка. Также пострадали дома в частном секторе населенного пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В детском саду осколки снарядов повредили стены, двери и полы. В Кировском районе города на территорию хозяйственного двора детского сада прилетел боеприпас. При взрыве пострадало отдельно стоящее здание кухни.

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Повреждения получил фасад поселковой школы. В здании выбиты окна. В результате прилетов снарядов пострадало три дома в частном секторе: выбиты окна, повреждены дымоход, несущая стена и фундамент. Частично разрушена кровля.

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в ходе обстрела со стороны украинских боевиков ранение получил житель Старомихайловки. По данным ведомства, всего ВСУ выпустили из населенного пункта Орловка пять снарядов в сторону Донецка и ближайших населенных пунктов.

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