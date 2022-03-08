Обстрел ВСУ повредил газопровод в Донецке

Газопровод в Куйбышевском районе Донецка был поврежден в результате обстрела украинскими войсками. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, без газоснабжения остались 250 абонентов.

«В результате артиллерийского обстрела украинских боевиков поврежден газопровод в Куйбышевском районе по улице Слепнева, дом 82. Без газоснабжения остались 250 абонентов», — написал Кулемзин.

Ранее в ДНР назвали число ополченцев, погибших с начала спецоперации. Их оказалось 47 человек. Кроме того, еще 179 получили ранения.

О начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины рано утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и ее войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.