Мир 02 марта 2023, 18:06 Обстановку под Купянском сочли накаленной Глава Харьковской ВГА Ганчев назвал обстановку в районе Купянска накаленной РИА «Новости»

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В районе Купянска обстановка накалена, российские бойцы теснят солдат ВСУ. Об этом заявил РИА «Новости» глава подконтрольной России военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Обстановка вокруг Купянска и района накалена», — отметил Ганчев.

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Он обратил внимание, что идут бои и ВС России все больше оттесняют противника. ВСУ занимают огневые позиции где придется, не обращая внимания на местных жителей.

По словам главы Харьковской ВГА, население Купянска насильно вывозят из города, отдавая их жилье украинским военным.

По данным Минобороны, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки превысили 50 солдат. Удары наносили тяжелые огнеметные системы, артиллерия и армейская авиация группировки войск «Запад». Кроме живой силы, противник потерял технику.

Во вторник, 1 марта, российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.