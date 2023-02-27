Мир 27 февраля 2023, 13:58 Обстановка в Приднестровье взволновала Кремль Пресс-секретарь президента России Песков: ситуация в Приднестровье вызвала беспокойство flickr

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Администрация президента России обеспокоена нестабильной обстановкой в Приднестровье и внимательно следит за ней. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля предупредил, что Украина и некоторые страны Европы способны на провокации. Россия, по его словам, учитывает это и следит за развитием событий.

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Минобороны России 24 февраля рассказало о готовящейся киевским режимом провокации на границе с Приднестровьем. МИД предупредил об ответных мерах в случае нападения.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский признал, что ситуация вблизи Украины напряженная, но опроверг наличие реальной опасности и призвал жителей не поддаваться панике.

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