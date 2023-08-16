Мир 16 августа 2023, 11:53 Обстановка в Черном море снизила шансы на возобновление зерновой сделки ТАСС: вероятность возобновления зерновой сделки заметно снизилась РИА «Новости»

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Обстановка с безопасностью в Черном море снижает вероятность возобновления зерновой сделки, заявил источник ТАСС в Турции. Вместе с тем, по его словам, Запад может усилить давление на турецкую сторону по регулированию прохода проливов в рамках конвенции Монтре ради возобновления экспорта украинского зерна.

«Последний инцидент с проверкой российским кораблем судна в Черном море дает понять, что Россия заявляет о намерении контролировать морской трафик», — указал источник агентства.

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Тем самым, по его словам, РФ будет препятствовать односторонним шагам по зерновой сделке. Помимо этого, нужно принимать во внимание два фактора, добавил он. Во-первых, речь идет о сложности с осуществлением контроля всех судов в этом районе, если будет решение именно так экспортировать зерно.

«Второе — нынешняя обстановка с безопасностью в Черном море ухудшилась ввиду украинских атак на российские корабли и ударов РФ по портам Украины», — добавил он.

Это, по его словам, снижает вероятность того, что зерновая сделка возобновится.

При этом Запад выступает с идеей, чтобы торговые суда, которые участвуют в сделке, сопровождали до украинских портов корабли НАТО и других западных стран, указал собеседник ТАСС. В таком случае, по его оценке, ситуация резко ухудшится.

«И на Турцию в дальнейшем усиливается и может усилиться давление в контексте этой идеи. Такое опасение существует», — сказал собеседник агентства.