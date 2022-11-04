Обслуживание карты «Мир» приостановили еще в двух банках Киргизии | 360°

04 ноября 2022, 13:17
Обслуживание карты «Мир» приостановили еще в двух банках Киргизии
Киргизские «Оптима банк» и «Бай тушум» сообщили о приостановке операций с картой «Мир»
Два коммерческих банка Киргизии «Бай тушум» и «Оптима банк» объявили о приостановке операций с картами «Мир». Об этом рассказал ТАСС.
«Банк приостановил следующие операции по платежной системе „Мир“ — операции по POS-терминалам и банкоматах в эквайринговой сети, входящие денежные переводы от платежной системы „Мир“», — об этом сообщили на сайте «Оптима банка».
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Банк «Бай тушум» также уведомил клиентов, что «приостанавливает обслуживание банковских карт „Мир“».
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В конце октября карты российской платежной системы «Мир» перестал обслуживать Киргизский инвестиционно-кредитный банк. На сайте организации сообщили, что это временная мера. За два дня до этого аналогичное решение принял государственный банк «Айыл-банк», а с начала сентября еще несколько коммерческих — Демир банк, Банк Азии, Халык банк, «Кыргызстан», Бакай банк, «Компаньон» и Дос-Кредобанк.
Ранее стало известно, что карты «Мир» будут обслуживать в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Их принимают в 11 государствах.
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