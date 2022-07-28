ОБСЕ запустила «московский механизм» в отношении России

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) задействовали «московский механизм» в отношении России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Франции.

В России, по представлению ОБСЕ, сложилась «тревожная ситуация» с правами человека. В рамках инициированного механизма создадут экспертную комиссию, которая оценит выполнение Россией своих обязательств.

«Московский механизм» является возможностью для стран-участниц ОБСЕ формировать миссию из числа независимых экспертов. Считается, что они могут оказать содействие в разрешении конкретных проблем с правами человека.

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам ранее представило доклад о нарушениях гуманитарного права на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что специалисты необъективно оценили происходящее. Украина, добавила она, оказалась заложницей антироссийской политики Запада.