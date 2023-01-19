Мир 19 января 2023, 16:56 ОБСЕ указали на сокрытие реального положения дел на Украине Глава МИД России Лавров: миссия ОБСЕ работала на Украине в пользу Запада РИА «Новости»

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Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) работала на Украине в пользу коллективного Запада. Делегаты скрывали реальное положение дел. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после совместного заседания коллегий МИД двух стран. Его процитировал ТАСС.

В ОБСЕ приняли решение о создании Специальной мониторинговой миссии. Ее задача — наблюдать за выполнением условий Минских соглашений. Речь идет о прекращении огня, налаживании мирной жизни, соцвыплатах и гуманитарных связях, а также восстановлении экономических отношений между подконтрольными киевскому режиму территориями и Донбассом.

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По словам российского дипломата, миссия работала небеспристрастно.

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«Работала в пользу той версии событий, которую тщательно выдавало на общее обозрение украинское руководство, и в целом ряде случаев миссия утаивала информацию о реальном положении дел», — подчеркнул Лавров.

На пресс-конференции глава МИД России заметил, что ОБСЕ стремительно идет в сторону деградации, отходя от своих высоких принципов.