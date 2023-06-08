08 июня 2023, 13:21
ОБСЕ предупредила о долгосрочных последствиях разрушения Каховской ГЭС
ОБСЕ: разрушение плотины Каховской ГЭС приведет к перебоям с электричеством
Вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС наводнение приведет к дополнительным и долгосрочным проблемам в виде перебоев с электричеством, опасности для экологии и дальнейшему повреждению промышленной инфраструктуры в пострадавших районах. На это указали в официальном релизе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Авторы отметили, что затопление земель приведет к снижению производительности сельского хозяйства, а прекращение работы гидроэлектростанции — к перебоям в поставках электроснабжения.
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Под угрозой оказалась ядерная безопасность, поскольку Каховское водохранилище обеспечивало Запорожскую атомную электростанцию. Обширное загрязнение несет угрозу большим территориям, расположенными внизу по течению Днепра, а потоки воды разрушат промышленную инфраструктуру.
Все эти последствия только дополнят бедственное положения десятков тысяч жителей в уже затопленных населенных пунктах. ОБСЕ объявила, что обсудит, какую помощь может оказать, с властями Украины.
Разрушение верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на вторник, 6 июня. Десятки населенных пунктов Херсонской области затопило. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию жителей из пострадавших населенных пунктов.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что плотина получила повреждения в результате теракта украинских боевиков. Он пояснил, что руководство ВСУ решило перекинуть войска с Херсонского направления на другие участки для проведения новой попытки контрнаступления. Чтобы сохранить возможность обороны подконтрольной Киеву территории ее решили затопить, не просчитав последствия.
ОБСЕ
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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