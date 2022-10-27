ОБСЕ предрекли скатывание в небытие | 360°

Мир 27 октября 2022, 16:48 ОБСЕ предрекли скатывание в небытие Замглавы МИД России Грушко заявил, что ОБСЕ находится на грани скатывания в небытие РИА "Новости"

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) балансирует на грани скатывания в небытие. С таким заявлением на Веронском Евразийском экономическом форуме выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в борьбе за сохранение гегемонии Запад приносит в жертву организации, созданные для установления гармонии в международных отношениях.

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«Буквально на грани скатывания в небытие балансирует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал Грушко.

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Замглавы МИД отметил, что будущее старейшей общеевропейской организации — Совета Европы — тоже очень печально.

В противовес авторитетным объединениям создаются «новые клубы по интересам», которые не имеют никакого отношения к мирным инициативам. Он напомнил, что США сколачивают другие организации — AUKUS, QUAD, лишь бы ослабить подходы к безопасности.

Грушко выразил мнение, что НАТО стряхнул пыль с военных планов времен холодной войны и готовится к горячей конфронтации.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил удивление тем, что Россия не услышала «ни слова осуждения» от ряда стран ОБСЕ после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».