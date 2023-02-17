17 февраля 2023, 20:22
ОБСЕ обвинили в игнорировании нарастающей на Украине русофобии
Небензя: ОБСЕ в упор не замечала прогрессирующую на Украине русофобию
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) игнорировала нараставшую русофобию на Украине. Убийства миного населения Донбаса украинскими националистами скрывали от мировой общественности, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Текст выступления опубликовали на сайте постпредства.
В пятницу, 17 февраля, он выступил на созванном по инициативе российской стороны заседании Совета безопасности всемирной организации, посвященном годовщине минских договоренностей.
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«Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею», — сказал Небензя.
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Неудобные для киевского режима и ВСУ факты убийств мирных жителей ретушировали или прятали от широкой общественности в закрытых отчетах.
Также он отметил, что Запад сам привел к эскалации конфликта на Украине. Представители европейской элиты ради своих геополитических амбиций предложили киевскому режиму не выполнять Минские соглашения. Своими действиями они спровоцировали катастрофу для Украины, заключил постпред.
ОБСЕ
Украина
русофобия
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