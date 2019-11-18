ОБСЕ нашла нарушения при подсчете голосов в Белоруссии

Наблюдатели от ОБСЕ заявили о серьезных нарушениях при подсчете голосов на выборах в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей). Международные наблюдатели считают, что парламентские выборы не соответствовали важным международным стандартам.

Международные наблюдатели от ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ уверены, что парламентские выборы в Белорусии не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов. Об этом в ходе проходившей в Минске пресс-конференции заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, сообщил сайт Тut.by.

Тем временем наблюдатели от СНГ не зафиксировали на выборах в Белоруссии серьезных нарушений. Впрочем, были незначительные технические недостатки, заявил глава миссии Сергей Лебедев. Его процитировало РИА «Новости».

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«Как в любой кампании, мы были нацелены на то, чтобы выявить какие-то недостатки, и эти недостатки мы, естественно, зафиксировали. Но должен сразу сказать, что в большинстве случаев, и это уже сегодня прозвучало, они носили такой технический характер», — сказал Лебедев. По его словам, даже эти случаи были немногочисленными.

Не зафиксировали нарушений и наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Нет оснований ставить легитимность выборов под сомнение, заявил глава миссии наблюдателей Се Сяоюн.