Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла передавать украинским военнослужащим данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР, сообщили RT источники в силовых структурах. В поселке Бердянское и еще нескольких населенных пунктах нашли технические устройства, которые указывают на взаимодействие ОБСЕ с ВСУ для корректировки ударов со стороны Украины.

По информации источника, 9 марта на базе автомобильного прицепа обнаружили устройство с видеокамерой высокого разрешения, которое предназначалось для фиксации сотрудниками ОБСЕ нарушения режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Также нашлись две карты памяти и карта местности. На карте памяти хранился файл, указывающий на корректировку ударов артиллерии ВСУ оператором по Саханке и Безыменном в Донецкой области.

Позже, 19 марта, на бывших позициях нацбата в Зачатовке нашли ноутбук со специализированным программным обеспечением.

«В ходе изучения выявлено, что на ноутбуке установлена автоматизированная подсистема сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке „Вираж-планшет“, а также чат для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями TeamSpeak 3 (подключавшийся к закрытому серверу с IP-адресом 172.33.217.211)», — уточнил собеседник RT.

Кроме того, с ноутбука подключались к закрытому локальному сегменту сети АСУ «Днiпро».

В силовых структурах сделали вывод о том, что мониторинговая миссия ОБСЕ, находившаяся на территории ДНР, до начала спецоперации могла участвовать в «создании условий для передачи данных объективного контроля с технических устройств на линии боевого соприкосновения» .