Мир 12 мая 2023, 00:17 Общие с Геббельсом черты нашли у Шольца Польский министр Зебро сравнил Олафа Шольца с Геббельсом после слов о Второй мировой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне. Польский политик сравнил его с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом во время очередного выступления. Трансляцию вели на YouTube-канале министерства.

Глава ведомства прокомментировал пост Шольца в соцсетях от 8 мая, где канцлер написал, что 78 лет назад Германия и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но демократический мир до сих пор нуждается в защите.

Реклама

«Шольц сказал, что Германию освободили от нацистов, так как она была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер отсылал к традиции своего известного соотечественника Геббельса, который позавидовал бы такой творческой изобретательности», — сыронизировал Зебро.

По словам министра, Шольц взялся за перепись истории, тем самым снимая ответственность с Германии за преступления нацистского режима.

«Можно задаться вопросом, канцлер Шольц — идиот или мошенник, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать», — резюмировал министр юстиции Польши.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу не нужно бояться демонстрации силы со стороны России, а продолжать сохранять сплоченность в поддержке Украины.