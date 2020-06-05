Однако сейчас граждане США отказываются поддерживать это деление, они признают только одну точку зрения.

Бытует предположение, что за расколом в обществе стоит президент США Дональд Трамп. Однако эта позиция неверна, уверен Керби. И это при том, что у американского лидера накопилось много противников.

Во многом протестные и революционные настроения в любой стране формируются в результате того, как эта тема освещается в местных СМИ. Если пресса говорит о революции в стране, значит, она есть, если журналисты молчат — противостояния нет.

Полагать, что демократы в США сейчас пытаются решать вопросы предвыборной гонки с помощью протестов, также не совсем верно, добавил Керби.

«Может быть, какие-то люди считают, что Байден (Джо, кандидат от демократов — прим.) прекрасен. Но он абсолютное дно. Он рак для демократов. <…> Есть столько кадров, где он некрасиво трогает девочек. Кроме того, он, обращаясь к афроамериканским избирателям, использовал слово boys (мальчики — прим.), а это сильное оскорбление для них», — сказал журналист.

По его словам, Байден уже давно «застрелился» как кандидат. Поэтому Керби не понимает, как Трамп может выглядеть плохо в нынешнем кризисе.