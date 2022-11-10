Эксклюзив 10 ноября 2022, 16:00 «Общество устало от демократов». Политолог оценил итоги промежуточных выборов в США Политолог Елисеева: противостояние между демократами и республиканцами будет усиливаться РИА «Новости»

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Американские СМИ предрекли победу республиканцев в борьбе за палату представителей. Тенденция говорит об изменении настроений в обществе: жители США устали от демократов. Об этом в беседе с «360» заявила политолог и политтехнолог, политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева.

«Республиканцы показывают неплохие результаты. Хотя от них ожидали большего. Это, на самом деле, очень хороший показатель. Мы видим, что у республиканцев отрыв идет и в Конгрессе, и в сенате. Это самое важное. Многие прогнозировали, что в сенате большинство будет за демократами», — отметила Елисеева.

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Хотя отрыв не столь существенный, как ожидалось, тенденция говорит о том, что американское общество начинает поддерживать республиканцев.

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«Оно устало от демократов, устало от той проводимой политики, которая нацелена на все что угодно, кроме своих собственных граждан», — добавила политолог.

Эксперт напомнила, что скоро начинается новый серьезный электоральный цикл избирательной кампании кандидатов в президенты. Она не исключила, что Дональд Трамп скоро сделает заявления о своем будущем участии.

«Конфронтация между демократами и республиканцами будет усиливаться с каждым днем. Ожидаются громкие заявления, сливы в СМИ. В Конгрессе и сенате будут различные склоки», — сказала политический обозреватель.

Касаясь отношений США и России, Елисеева призвала не быть оптимистичными.

«У нас уже есть опыт, когда Трамп был президентом, но серьезных изменений в отношении двух стран не было. Любой американский президент и любая партия проводят серьезную имперскую политику», — резюмировала политолог.