Общественный транспорт приостановит движение в некоторых районах Шанхая

В Шанхае приняли решение ограничить работу общественного транспорта в связи с ростом числа больных коронавирусом. В отдельных местах города были расширены локдауны. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на сообщение местной администрации.

В некоторых районах общественный транспорт на время прекратит свою работу. Например, в районе Пудун частичный локдаун введен до 1 апреля, в районе Пуси — до 5 апреля.

Будут перекрыты те тоннели, мосты и паромы, которые позволяют перебираться через разделяющую город реку Хуанпу. Предприятия и офисы перейдут на удаленный режим работы.