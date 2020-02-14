Общественность Великобритании возмутилась поездкой Джонсона на Карибы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс решили отметить Новый год на Карибских островах. Теперь политика просят объясниться за дорогой отдых. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Business Insider.
Британский парламент потребовал Джонсона рассказать, кто спонсировал дорогостоящую поездку.
После новостей в СМИ, премьер пояснил, что путешествие на Карибы — подарок его друга и спонсора консервативной партии Дэвида Росса. Однако представитель Росса информацию опроверг.
Теперь руководство и простые граждане Великобритании ждут от Джонсона честный ответ. В противном случае по этому делу организуют расследование.