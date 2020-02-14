Общественность Великобритании возмутилась поездкой Джонсона на Карибы

Британский парламент потребовал Джонсона рассказать, кто спонсировал дорогостоящую поездку.

После новостей в СМИ, премьер пояснил, что путешествие на Карибы — подарок его друга и спонсора консервативной партии Дэвида Росса. Однако представитель Росса информацию опроверг.

Теперь руководство и простые граждане Великобритании ждут от Джонсона честный ответ. В противном случае по этому делу организуют расследование.