Общественница рассказала о ситуации с коронавирусом в домах престарелых в Британии

Чабб является основательницей благотворительной организации Compassion in Care, которая ведет разоблачительную работу. По ее словам, работники домов престарелых сообщили им, что они принимают постояльцев с коронавирусом. Оказалось, что для работы с зараженными им выдают спецсредства, а для работы с теми, у кого инфекции нет, никаких средств защиты не дают.

«И это, по-моему, возмутительное положение дел, которое указывает на серьезную проблему в том, что касается порядка работы домов престарелых и привлечения виновных к ответственности, когда что-то идет не так», — обратила внимание собеседница издания.