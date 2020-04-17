Общественники предложили установить памятники врачам
Региональная общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга» предложила установить памятники врачам, которые сейчас сражаются за наши жизни. Об этом написало РИА «Недвижимость».
Организация объявила конкурс, заявки принимаются до 19 мая, а до 21 мая пройдет народное голосование. Сейчас собирают эскизы памятников врачам-героям. Принять участие в конкурсе могут люди из разных стран.
В результате выберут 10 лучших эскизов монумента. В финал выйдут пять человек, им выплатят по 100 тысяч рублей. Памятники собираются установить в пяти городах пяти стран мира. Они будут символизировать единство врачей в борьбе с коронавирусом.
Уже откликнулись власти Белграда и Хельсинки, сообщил «Царьград».