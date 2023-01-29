Мир 29 января 2023, 02:39 Общественник из Ливана осудил удар ВСУ по больнице в Новоайдаре Общественник из Ливана Моханна назвал обстрел больницы в ДНР постыдным поступком ВСУ Telegram

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Главный координатор Ассоциации волонтерских и общественных организаций Ливана Камель Моханна осудил удар украинских солдат по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек и еще 24 были ранены. Его слова привело РИА «Новости».

Атака произошла утром 28 января, ВСУ использовали РСЗО HIMARS американского производства. В Минобороны России напомнили, что удар по гражданскому объекту — военное преступление, за которое виновные понесут наказание.

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Моханна выступил с резкой критикой действий украинских военных. По его мнению, обстрел мирного населения — постыдный поступок.

«Ливан — одна из стран, которая пережила войны и заплатила самую высокую цену: жертвы, разрушения, перемещения лиц», — добавил собеседник.

Именно по этой причине Ливан будет всегда на стороне, чьи права нарушаются. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах Донецка и Яковлевки со стороны ВСУ.