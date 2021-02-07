Канада выделит деньги на поддержку гражданского общества в Белоруссии

Канада планирует выделить на поддержку гражданского общества в Белоруссии, «которые работают над продвижением демократии в стране», 2,25 миллиона канадских долларов (1,76 миллиона долларов США).

«Канада выделит 2,25 млн долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Белоруссии», — говорится в распространенном заявлении главы МИД Канады Марка Гарно. Фрагмент документа процитировало РИА «Новости».

Выделенные средства, как указали в ведомстве, «помогут укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы».

В заявлении говорится, что ранее уже было объявлено о выделении 600 тысяч канадских долларов (470 416 долларов США) для помощи гражданскому обществу, в частности женщинам и независимым СМИ.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли акции протеста после состоявшихся в стране выборов президента. Победу с 80,1% голосов одержал белорусский лидер Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов избирателей, и заняла второе место. После этого Тихановская не признала результаты голосования.