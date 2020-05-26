Общепит и образовательные учреждения могут открыть в Севастополе с 1 июня

По его словам, с 1- июня общепит «перейдет в режим работы летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора — с количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала», «также с 1 июня планируется возобновить работу частных образовательных организаций с соблюдением ограничений».

Развожаев уточнил, что сферы, связанные с туризмом, предполагают запустить с 15 июня.