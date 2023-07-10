Мир 10 июля 2023, 00:28 Общеевропейские ценности стали не по карману Германии РИА «Новости»: общеевропейские ценности становятся не по карману экономике Германии Unsplash

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Европейский Центральный банк (ЕЦБ) обязал Германию выкупать суверенные долги стран Евросоюза. Для этого ФРГ приходится использовать собственные средства, указало РИА «Новости».

В немецкой кредитной организации опасаются, что финансы закончатся. В Германии с 2015 года ведется политика количественного смягчения ЕЦБ, но сейчас Центробанк страны платит намного больше, чем зарабатывает.

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В ФРГ началась рецессия, указано в материале. Она вызвана постковидным периодом, а также текущими санкциями против России. С марта производство в Германии опустилось на 10,7%, а экспорт упал на 5,25%. Несмотря на это, на Западе продолжают обвинять ФРГ в торможении евроразвития.

«Политика играет в этом вопросе ключевую роль. Евросоюз пожертвует любым донором, даже „локомотивом Европы“, лишь бы отсрочить политический кризис», — отметил кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Так называемая экономическая устойчивость, которой хвастается Европа, опирается на показатели только южных стран, однако и им до финансового благополучия далеко, отметил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань. В частности, Германия и Евросоюз уже заплатили большую цену за эту «устойчивость». Они пострадали от резкого скачка цен, сокращения производства, снижения спроса со стороны потребителей.