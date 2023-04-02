Мир 02 апреля 2023, 04:28 Общее число погибших после схода оползня в Эквадоре достигло 27 Прокуратура Эквадора: число жертв оползня увеличилось до 27 человек Pxhere

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Тела еще четырех человек вытащили из-под завалов после оползня, который произошел в центральной части Эквадора. Таким образом, общее число погибших составило 27, сообщила генеральная прокуратура страны в Twitter.

«27 жертв подтверждены после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно обнаруженных среди завалов. После опознания их передадут родственникам», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее сообщалось, что в одном из городов Эквадора сошел оползень, в результате чего погибли 16 человек. Также семеро жителей Алауси пропали без вести. В результате природного явления, повреждения получили свыше 160 домов. На территории, где сошел оползень, находились порядка 500 человек.

Жертвами торнадо, которое обрушилось на США 1 апреля, стали больше 20 человек. В штате Арканзас зафиксировали пять смертей. В Иллинойсе 40 человек получили различные травмы. Также трое жителей округа Кроуфорд погибли в результате обрушения «жилой структуры».