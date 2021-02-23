«Общайтесь на украинском, или кина не будет». Школьник из Днепра поругался с военными из-за русского языка

В Днепре одиннадцатиклассник сорвал урок патриотического воспитания из-за спора с украинскими военными про русский язык. Он заставлял их говорить исключительно на украинском, отказываясь слушать выступления на неродном языке. Об этом рассказал отец школьника Алексей в своем Facebook.

Мужчина написал, что офицеры пришли в школу агитировать подростков строить карьеру в армии. По словам Алексея, многие из них очень плохо говорили по-украински и хотели перейти на русский язык, однако подросток постоянно их перебивал и требовал продолжать общение на украинском. Отец школьника подчеркнул, что против общения на русском языке выступил только его сын, и добавил, что гордится его поступком.

Когда очередной военный сказал, что хотел бы говорить на русском языке, юноша достал телефон и стал снимать его выступление. После этого офицер подчеркнул, что теперь принципиально продолжит говорить по-русски. В ответ на это школьник, по словам отца, стал интересоваться, соответствуют ли действия военных Конституции страны и уставу вузов, а также пытался понять, не представляют ли они Вооруженные силы России.

Алексей рассказал, что за военных вступился представитель райвоенкомата, который был организатором патриотического мероприятия.

«На повышенных тонах ругали моего сына, говоря: „Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый сознательный. Может, с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?“» — написал он.

Отец отметил, что его сын является кандидатом в мастера спорта по боксу. В ответ на ругань представителя райвоенкомата он начал ему угрожать.

«Дядя, я сейчас такую ​​беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут», — процитировал Алексей слова сына.

Мужчина добавил, что слова сына, который объяснял офицерам, в чем они неправы, слышала вся школа. Мальчик заявил, что они пришли в украинскую школу и представляли украинские вузы и Вооруженные силы Украины, а не России.

«Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Поэтому или вы общаетесь на украинском, или кина не будет», — процитировал отец.

Он добавил, что на следующий день одиннадцатиклассник пришел к директору за данными военных. Глава школы, по словам отца, поддержала позицию школьника и уже провела беседы с учителями и военными.