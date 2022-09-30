Общая мощность двух взрывов на «Северных потоках» составила почти тысячу кг тротила — WSJ | 360°

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Общая мощность двух взрывов на «Северных потоках» составила почти тысячу кг тротила — WSJ

WSJ: мощность взрывов на «СП-1» и «СП-2» превысила одну тысячу кг в тротиловом эквиваленте

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На «Северных потоках» произошло два взрыва общей мощностью почти одну тысячу килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание указало, что такие данные были озвучены на встрече представителей стран НАТО вечером 29 сентября. Предполагается, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый из которых имел силу около 1100 фунтов тротила, что равно примерно 500 килограммам.

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По данным газеты, представители стран НАТО утверждали, что за происшествием на трубопроводах, вероятно, стоит Россия. Но большинство стран Североатлантического альянса не спешат делать официальное заявление, пока не будет дополнительных доказательств.

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Ранее сообщалось, что в результате взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог получить повреждения подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей. Такое опасение выдвинули шведские специалисты.

Между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше по дну моря проложена электрическая магистраль Swepol Link.

Газопровод Северный поток — 2

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