Обрушение жилого дома в Индии попало на видео

Трехэтажный жилой дом рухнул в Индии. Минимум десять человек погибли. Спасти, по предварительным данным, удалось 25. Под завалами могут находиться еще около двух десятков жильцов.

Обрушение в городе Бхиванди, который находится недалеко от мегаполиса Мумбаи, произошло в 03:40 по местному времени, сообщил телеканал NDTV. Причины случившегося пока неизвестны.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия вытащили из-под обломков пять человек, в том числе одного ребенка. Остальным выбраться помогли очевидцы.

На месте работают пожарная бригада и полиция. Идет поисковая операция. В здании, которому около 40 лет, проживали порядка 20 семей.

В Москве на жительницу квартиры на Печатниковом переулке рухнула часть перекрытий. Вместе с куском бетона на девушку упал строитель, который делал ремонт этажом выше. Москвичка получила сотрясение мозга. Она просто лежала на диване, когда на нее полетела люстра и куски потолка. Мужчина тоже пострадал.