Мир 25 декабря 2022, 08:32 Обрушение трибуны во время баскетбольного матча в Египте сняли на видео Появилось видео с места обрушения трибуны на баскетбольном матче в Египте

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Баскетбольный матч на суперкубок между каирской командой «Аль-Ахли» и александрийской «Аль-Иттихад» прервали в Египте после обрушения металлических конструкций на одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы. В Сети появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, 27 человек пострадали из-за обрушения трибун. Это случилось в городе имени Шестого Октября близ Каира.

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Пострадавших эвакуировали более 20 машин скорой медицинской помощи. Официальной причиной обрушения металлических конструкций признали действия болельщиков.

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По данным информационного портала Ahram Online, спорткомплекс имени Хасана Мустафы достаточно новый. Торжественное открытие объекта состоялось в 2020 году. В течение двух лет комплекс принимает соревнования по нескольким видам спорта.